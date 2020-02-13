Украинские дипломаты выехали в Псковскую область из-за ДТП

Сотрудники генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге направились в Псковскую область для оказания помощи украинцу, который пострадал в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.

«Двое сотрудников генконсульства Украины в Петербурге выехали в Псковскую область для организации дальнейшей помощи пострадавшему в ДТП», — заявил он.

В администрации добавили, что представители Министерства иностранных дел России находятся на связи с родственниками погибших в аварии.

Ранее в Псковской области на трассе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. В результате аварии погибли восемь граждан Украины.

Также пострадали гражданин Украины и гражданин Белоруссии, оба получили черепно-мозговые травмы.