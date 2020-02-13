Все погибшие в ДТП под Псковом имеют гражданство Украины

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Восемь погибших при столкновении микроавтобуса и грузовика под Псковом являются гражданами Украины. Об этом сообщила глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова.

«Полиция сообщает, что все восемь погибших — граждане Украины», — приводит РИА Новости её слова.

По данным Васильковой, в аварии также пострадали украинец и белорус. 

Ранее сообщалось о гибели восьми человек в ДТП на трассе под Псковом. 

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