В Госдуме оценили возможность снижения ставки по ипотеке до 6% в 2020 году

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил о возможном снижении ставки по ипотеке до 6% в этом году.

По его словам, снижение ипотечной ставки обсуждалось в Госдуме ещё год назад и понижение до 8% — это не предел.

«В целом в этом году возможно понижение до 6% теми инструментами, которые сейчас есть. При этом необходимо сохранить банки и чтобы строительная отрасль росла и работала. Мы понимаем, что банковская система должна жить», — подчеркнул парламентарий в беседе с ФАН.

По его мнению, в стране есть внутренние резервы для понижения ставки до 6%. При этом снизить её до 8% возможно уже в ближайшее время, поскольку правительство к этому готово.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ипотека в России остаётся очень дорогой и ставки должны опуститься ниже 8%.