В Госдуму внесён проект об отмене статьи УК о «шпионских» устройствах

Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке депутаты указывают на правовую неопределённость диспозиции данной статьи, носящей, по их мнению, неустранимый характер.

Как отмечается, уголовно-правовое законодательство сохраняет нормы, защищающие тайну переписки, почтовых сообщений, телефонных разговоров и других прав, связанных с защитой передаваемых сведений, в рамках ст. 138.

Летом 2019 года президент России Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие «шпионских» устройств.

Ранее пленум Верховного суда разъяснил, что покупка таких приборов не образует состава преступления, если человек приобрёл их для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.

Тему уголовных дел о незаконном обороте подобных спецсредств подняли в конце 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции главы государства.

Корреспондент RT рассказал историю фермера из Курганской области, который заказал в Китае GPS-трекер, чтобы отслеживать передвижения своего телёнка.