Путин подписал законы о шпионских устройствах

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».

В частности, закон разрешает использовать смартфоны, диктофоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и другие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить определение секретных технических средств.

В конце декабря пленум Верховного суда разъяснил, что покупка шпионских устройств не образует состава преступления, если гражданин приобрёл данные средства для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.