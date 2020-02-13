Коллега Ботяна выразил соболезнования в связи со смертью разведчика

Короткая ссылка
Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Алексея Ботяна, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению Кракова.
Коллега Ботяна выразил соболезнования в связи со смертью разведчика
  • © svr.gov.ru

«Очень печальная новость, скорблю со всеми коллегами», — заявил Прелин в беседе с НСН.

По его словам, он глубоко уважал Ботяна как профессионала и умного, душевного человека.

«До войны он был унтер-офицером польской армии. В 1939-м году после того, как началась Вторая мировая война и Польша была оккупирована Германией, Алексей оказался на территории Советского Союза, вступил в ряды советских вооружённых сил», — напомнил Прелин.

Он также отметил, что роль Ботяна в сохранении Кракова сейчас хорошо известна — город должны были взорвать нацисты при отступлении, но отряд разведчика этого не допустил.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о смерти Ботяна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить