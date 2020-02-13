Коллега Ботяна выразил соболезнования в связи со смертью разведчика

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Алексея Ботяна, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению Кракова.

«Очень печальная новость, скорблю со всеми коллегами», — заявил Прелин в беседе с НСН.

По его словам, он глубоко уважал Ботяна как профессионала и умного, душевного человека.

«До войны он был унтер-офицером польской армии. В 1939-м году после того, как началась Вторая мировая война и Польша была оккупирована Германией, Алексей оказался на территории Советского Союза, вступил в ряды советских вооружённых сил», — напомнил Прелин.

Он также отметил, что роль Ботяна в сохранении Кракова сейчас хорошо известна — город должны были взорвать нацисты при отступлении, но отряд разведчика этого не допустил.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о смерти Ботяна.