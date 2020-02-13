В Госдуме назвали разведчика Алексея Ботяна легендарной личностью

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о том, что легендарный разведчик Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.

«Он легендарная личность. Не только как разведчик, а прежде всего как человек. При этом, пережив Великую Отечественную войну, находясь на передовом фланге борьбы с фашизмом и зачастую выполняя задачи в тылу противника, дожить до такого возраста тоже подвиг... Он имел активную гражданскую позицию и проводил прения по патриотическому воспитанию молодёжи — в части патриотизма и любви к Родине. И, конечно, это очень важно — на примере таких людей воспитывать не только подрастающее поколение, а всё население нашей страны. Верность своему долгу и своей отчизне», — сказал Швыткин.

Как подчеркнул депутат, то, что Алексей Ботян остался до конца верен своему долгу, очевидно.

«Родина отметила его высоким званием Героя Российской Федерации. Надо отметить, что те рейды, которые он совершал в тылу противника, имели достаточно большое значение для проведения различных как контрнаступательных операций, так и операций в целом по уничтожению противника», — добавил он.

Информацию о смерти Ботяна подтвердил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.