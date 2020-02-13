Дарья Агений, ранившая напавшего на неё мужчину, прокомментировала прекращение дела

Жительница Химок Дарья Агений, ранившая напавшего на неё мужчину в Туапсе, прокомментировала прекращение дела против неё.

«Дело закрыли, если коротко. Подробнее пока, к сожалению, не могу сказать, потому что жду документов от своего адвоката, который ещё их не прислал. Но уже, если ему верить, можно радоваться», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

По словам Агений, она не может назвать это хеппи-эндом, поскольку нападавший на свободе. Вместе с тем, отметила Агений, она не будет добиваться его уголовного преследования.

«У меня уже нет сил, денег, времени на судебные разбирательства, и я понимаю, что шанс просто наказать насильника очень маленький», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что дело против Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления.

В ноябре следствие смягчило обвинение Дарье Агений. Девушке грозило до десяти лет заключения по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. После этого статью обвинения переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны.

Как сообщал RT, летом 2018 года в Туапсе на 18-летнюю Агений напал пьяный мужчина. По словам девушки, мужчина прижал её к стене дома и начал раздевать. Девушка, отбиваясь, нанесла ему удары ножом для заточки карандашей.