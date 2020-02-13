Дело против ранившей насильника Дарьи Агений прекращено

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Уголовное дело в отношении жительницы города Химки Московской области Дарьи Агений, обвиняемой в нанесении ножевых ранений мужчине, пытавшемуся её изнасиловать в Туапсе, прекращено за отсутствием состава преступления.
Дело против ранившей насильника Дарьи Агений прекращено
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки Евгения Саломатова.

«Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям — за отсутствием состава преступления», — сказал он.

В ноябре следствие смягчило обвинение Дарье Агений. Девушке грозило до десяти лет заключения по статье об умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. После этого статью обвинения переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны. 

Как сообщал RT, летом 2018 года в Туапсе на 18-летнюю Агений напал пьяный мужчина. По словам девушки, мужчина прижал её к стене дома и начал раздевать. Девушка, отбиваясь, нанесла ему удары ножом для заточки карандашей.

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