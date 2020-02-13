В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*.

«Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.

Он также напомнил о том, что Владимир Путин дал поручения провести проверки этого дела.

Об этом Песков сказал, отвечая на вопрос, поручал ли президент провести проверку после заявлений фигурантов о пытках со стороны федеральных служб безопасности.

«В целом были поручения президента о проверке этого дела. В том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента», — заявил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что адвокаты намерены подать апелляцию на приговор в отношении фигурантов дела террористической организации «Сеть».

Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что участники ставили цель насильственного свержения государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.