В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
- РИА Новости
«Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
Он также напомнил о том, что Владимир Путин дал поручения провести проверки этого дела.
Об этом Песков сказал, отвечая на вопрос, поручал ли президент провести проверку после заявлений фигурантов о пытках со стороны федеральных служб безопасности.
«В целом были поручения президента о проверке этого дела. В том числе и по итогам дискуссий, которые имели место в ходе заседания совета по правам человека и других обращений на имя президента», — заявил пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что адвокаты намерены подать апелляцию на приговор в отношении фигурантов дела террористической организации «Сеть».
Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.
По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.
Следствие считает, что участники ставили цель насильственного свержения государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.
* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.