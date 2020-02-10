Защита намерена обжаловать приговор фигурантам дела «Сети»

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Адвокаты намерены подать апелляцию на приговор в отношении фигурантов дела террористической организации «Сеть»*. Об этом сообщил Станислав Фоменко, адвокат осуждённого Андрея Чернова.
Защита намерена обжаловать приговор фигурантам дела «Сети»
  • РИА Новости

«Мы будем обжаловать, скорее всего, и остальные будут… Мы подадим жалобу в Апелляционный военный суд... Подсудимый заявлял в суде, что у него до сих пор есть следы от воздействия электротока, даже это никто не исследовал», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

По версии гособвинения, «Сеть» была межрегиональной террористической организацией с ячейками в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге.

Следствие считает, что участники ставили цель насильственного свержения государственного строя путём нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений.

* «Сеть» — организация признана террористической по решению Московского окружного военного суда от 17.01.2019.

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