«Росконтроль» проверил качество домашнего фарша

Короткая ссылка
Специалисты «Росконтроля» провели исследование домашнего фарша из свинины и говядины, представленного в российских магазинах
«Росконтроль» проверил качество домашнего фарша
  • ©roscontrol.com

Эксперты исследовали продукцию из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ».

Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты проверки «Росконтроля», в большинстве образцов зафиксированы следы антибиотиков.

В продуктах «Карусели» и «О'кей» уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимый в несколько раз.

В фарше из магазинов «О'кей» и «Мясновъ» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Азбуки вкуса» — листерии.

В результате экспертизы не рекомендовали ни один фарш к покупке.

Ранее «Известия» сообщали, что «Росконтроль» провёл исследование куриного филе популярных торговых марок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить