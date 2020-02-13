«Росконтроль» проверил качество домашнего фарша
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Эксперты исследовали продукцию из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ».
Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты проверки «Росконтроля», в большинстве образцов зафиксированы следы антибиотиков.
В продуктах «Карусели» и «О'кей» уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимый в несколько раз.
В фарше из магазинов «О'кей» и «Мясновъ» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Азбуки вкуса» — листерии.
В результате экспертизы не рекомендовали ни один фарш к покупке.
Ранее «Известия» сообщали, что «Росконтроль» провёл исследование куриного филе популярных торговых марок.