«Росконтроль» проверил качество домашнего фарша

Специалисты «Росконтроля» провели исследование домашнего фарша из свинины и говядины, представленного в российских магазинах

Эксперты исследовали продукцию из магазинов «Ашан», «Перекресток», «Карусель», «Азбука вкуса», Selgros, «О'кей» и «Мясновъ».

Как сообщает ФАН со ссылкой на результаты проверки «Росконтроля», в большинстве образцов зафиксированы следы антибиотиков.

В продуктах «Карусели» и «О'кей» уровень обсемененности мезофильной микрофлорой превысил допустимый в несколько раз.

В фарше из магазинов «О'кей» и «Мясновъ» нашли бактерии группы кишечной палочки, а в продукции «Азбуки вкуса» — листерии.

В результате экспертизы не рекомендовали ни один фарш к покупке.

Ранее «Известия» сообщали, что «Росконтроль» провёл исследование куриного филе популярных торговых марок.