В Тюмени утвердили размер штрафов за продажу безалкогольных энергетиков детям

В Тюменской области утвердили сумму штрафов за продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.

Как сообщает megatyumen.ru, депутаты областной думы проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административной ответственности.

Для граждан-нарушителей предложено ввести штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН заявил, что планирует добиться усиления контроля за продажей безалкогольных энергетических напитков детям.