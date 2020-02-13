В Тюмени утвердили размер штрафов за продажу безалкогольных энергетиков детям

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В Тюменской области утвердили сумму штрафов за продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним.
В Тюмени утвердили размер штрафов за продажу безалкогольных энергетиков детям
  • РИА Новости

Как сообщает megatyumen.ru, депутаты областной думы проголосовали за внесение изменений в Кодекс об административной ответственности.

Для граждан-нарушителей предложено ввести штрафы от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв в беседе с ФАН заявил, что планирует добиться усиления контроля за продажей безалкогольных энергетических напитков детям.

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