Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России

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Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство. Законопроект должен помочь урегулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.
Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Документ разрабатывало Минэкономразвития совместно с Росреестром в течение двух лет. Учитывались предложения региональных правительств и органов местного самоуправления.

Министерство предлагает особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса России, или принадлежащие гражданам машиноместа в коллективных гаражах.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу в 2021 году.

Ранее глава Росреестра Виктория Абрамченко в беседе с kp.ru рассказала о подготовке «гаражной амнистии».

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