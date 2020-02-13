Проект закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство России

Проект федерального закона о «гаражной амнистии» внесён в правительство. Законопроект должен помочь урегулировать порядок приобретения гражданами прав на земельные участки и расположенные на них гаражи.

Об этом сообщает «Российская газета».

Документ разрабатывало Минэкономразвития совместно с Росреестром в течение двух лет. Учитывались предложения региональных правительств и органов местного самоуправления.

Министерство предлагает особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса России, или принадлежащие гражданам машиноместа в коллективных гаражах.

Если законопроект будет принят, он вступит в силу в 2021 году.

Ранее глава Росреестра Виктория Абрамченко в беседе с kp.ru рассказала о подготовке «гаражной амнистии».