В Росреестре рассказали о подготовке «гаражной амнистии»

Глава Росреестра Виктория Абрамченко в беседе с kp.ru рассказала о подготовке «гаражной амнистии».

«Такая задача в планах законопроектной деятельности стоит. Назовем её гаражной амнистией. По нашим данным, она коснётся примерно 4,5 млн любителей автомобилей, у которых есть неоформленный гараж — индивидуальный или в виде бокса», — заявила она.

По её словам, такие граждане в настоящее время не могут доказать своё право на объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж.

Как пояснила Абрамченко, речь идёт о капитальных гаражах, гаражных кооперативах, а «ракушки» — это не объекты недвижимости.

Глава Росреестра также сообщила, что, как и в случае с «дачной амнистией», будет прописан перечень необходимых документов.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до марта 2021 года так называемой дачной амнистии, то есть возможности упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.