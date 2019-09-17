В Росреестре рассказали о подготовке «гаражной амнистии»

Короткая ссылка
Глава Росреестра Виктория Абрамченко в беседе с kp.ru рассказала о подготовке «гаражной амнистии».
В Росреестре рассказали о подготовке «гаражной амнистии»
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Такая задача в планах законопроектной деятельности стоит. Назовем её гаражной амнистией. По нашим данным, она коснётся примерно 4,5 млн любителей автомобилей, у которых есть неоформленный гараж — индивидуальный или в виде бокса», — заявила она.

По её словам, такие граждане в настоящее время не могут доказать своё право на объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж.

Как пояснила Абрамченко, речь идёт о капитальных гаражах, гаражных кооперативах, а «ракушки» — это не объекты недвижимости.

Глава Росреестра также сообщила, что, как и в случае с «дачной амнистией», будет прописан перечень необходимых документов.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до марта 2021 года так называемой дачной амнистии, то есть возможности упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить