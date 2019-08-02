Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»
- РИА Новости
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Ранее Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 2021 года «дачной амнистии».