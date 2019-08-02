Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до марта 2021 года так называемой дачной амнистии, то есть возможности упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Ранее Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 2021 года «дачной амнистии».