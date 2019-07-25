Госдума продлила «дачную амнистию» до 2021 года

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Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о продлении до 2021 года «дачной амнистии», то есть возможности упрощённого оформления собственности на дачную недвижимость.
Госдума продлила «дачную амнистию» до 2021 года
  • © Natalia Shakhanova
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

«В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план», — говорится в сообщении.

Согласно данным документа, органы власти будут обязаны информировать граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.

Автор инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что после прекращения действия упрощённого порядка оформления документов с 1 марта 2019 года у людей начались проблемы с регистрацией прав на возведённые дома. В результате чего оформление документов на них стало возможным только через суд.

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