Госдума продлила «дачную амнистию» до 2021 года
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Об этом сообщается на сайте Госдумы.
«В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план», — говорится в сообщении.
Согласно данным документа, органы власти будут обязаны информировать граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках.
Автор инициативы, председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что после прекращения действия упрощённого порядка оформления документов с 1 марта 2019 года у людей начались проблемы с регистрацией прав на возведённые дома. В результате чего оформление документов на них стало возможным только через суд.