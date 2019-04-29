В Госдуме прокомментировали возможность продления «дачной амнистии»

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в беседе с «Российской газетой» прокомментировал возможность продления «дачной амнистии».

«Мы считаем, что возможно продлить «дачную амнистию», и не только сроки её проведения, но и расширить её действие. Мы наметили несколько направлений, в которых необходимы корректировки», — заявил он.

По его словам, есть предложение продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2022 года.

Как считает Крашенинников, нужно восстановить действовавший ранее упрощённый порядок оформления прав, в том числе в отношении жилых домов, строений и садовых домов, возведённых на земельных участках, которые были предоставлены до 4 августа 2018 года (то есть до вступления в силу последних изменений).

В отношении недостроенных жилых и садовых домов, строительство которых началось до 4 августа 2018 года, предложено бессрочно установить возможность использования упрощённого уведомительного порядка.

«Что касается садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, мы предлагаем для их членов продлить до 1 марта 2022 года правила приобретения земельных участков, находящихся в публичной собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства», — рассказал Крашенинников.

Очень важной он назвал и необходимость установить обязанность органов местного самоуправления информировать население о новых правилах строительства домов на дачных и садовых участках, а также о процедурах оформления прав на эти объекты.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков действия «дачной амнистии» в отношении объектов индивидуального жилищного строительства ещё на два года — до 1 марта 2020 года.