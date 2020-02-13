Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату лекарств в аптеки

Короткая ссылка
Роспотребнадзор дал советы, как можно вернуть или обменять купленный лекарственный препарат в аптеке, который оказался некачественным или не подходящим по разным причинам.
Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату лекарств в аптеки
  • © РИА Новости

«Вам должны обменять товар и в случае, если он является качественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства», — цитирует ФАН сообщение Роспотребнадзора.

Как подчёркивают специалисты, недостатком лекарственных препаратов считаются: истёкший срок годности, отсутствие обязательной информации о медикаменте, отсутствие инструкции по применению, а также наличие в упаковке брака.

По данным ведомства, согласно закону «О защите прав потребителей», можно заменить его на аналогичный товар этой же марки или потребовать уменьшения стоимости. Также можно потребовать возврата суммы при возврате товара продавцу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить