Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату лекарств в аптеки

Роспотребнадзор дал советы, как можно вернуть или обменять купленный лекарственный препарат в аптеке, который оказался некачественным или не подходящим по разным причинам.

«Вам должны обменять товар и в случае, если он является качественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства», — цитирует ФАН сообщение Роспотребнадзора.

Как подчёркивают специалисты, недостатком лекарственных препаратов считаются: истёкший срок годности, отсутствие обязательной информации о медикаменте, отсутствие инструкции по применению, а также наличие в упаковке брака.

По данным ведомства, согласно закону «О защите прав потребителей», можно заменить его на аналогичный товар этой же марки или потребовать уменьшения стоимости. Также можно потребовать возврата суммы при возврате товара продавцу.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.