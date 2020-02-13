RT провёл стрим «Не хочу и не бу-бу-буду!»

Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Не хочу и не бу-бу-буду!».

Ведущими стрима стали бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Виталий Серуканов, продюсер RT Митя Леонтьев, а также освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина.

Одним из гостей стал сыровар Олег Сирота, который рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для развития бизнеса в стране.

Также по видеосвязи в эфир вышел правозащитник, профессор Александр Гапоненко, преследуемый в Латвии за противодействие фальсификации истории о Великой Отечественной войне.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.