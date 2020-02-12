Сыровар Олег Сирота назвал шаги для развития бизнеса в России

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Сыровар Олег Сирота в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для развития бизнеса в стране.
Сыровар Олег Сирота назвал шаги для развития бизнеса в России
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«Упростить жизнь малому бизнесу и сельскому хозяйству... У нас вал всяких бумаг, которые тебе не нужны, требуют вещи, которых у тебя в принципе не может быть... Это всё нужно реально перетряхивать, менять. Бюрократия — это первое», — сказал фермер.

Второе, по его словам, заключается в запуске программы комплекса развития сельских территорий: дороги, транспортная доступность, детские сады, школы.

«Третье: для ряда территорий налоговый режим исправить... Архангельская область, Вологодская, юг нормально развиваются, а вот на Черноземье плохо всё, и здесь нужно такие же меры применять, как на Дальнем Востоке, чтобы люди поехали и стали строить деревни», — отметил Сирота.

Также он призвал «не снижать накала в выделении субсидий».

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