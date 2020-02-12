В Госдуме оценили идею о вычете отлучек на перекуры из рабочего времени

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов оценил инициативу испанской компании, ставшей вычитать из рабочего времени сотрудников их отлучки на перекуры.

«Это вопрос уровня Трудового кодекса либо даже соответствующего трудового договора. Я ранее выступал с инициативой давать дополнительные выходные дни к отпуску тем, кто не курит. Потому как это будет стимулировать здоровый образ жизни, способствовать производительности труда и это, на мой взгляд, справедливо», — заявил депутат в беседе с НСН.

По его словам, в учреждениях России запрещено курение, на посещение курилки требуется около 15 минут. Таким образом, отметил Нилов, если сотрудник покурил, например, восемь раз в течение дня, то это потеря двух часов рабочего времени, тогда как другой сотрудник те же самые два часа работает.

Как добавил депутат, в каких-то случаях нужно постоянное присутствие на рабочем месте, а где-то главное — это результат, и работодателю здесь виднее.

«Поэтому в целом такой международный опыт использовать надо, но не ущемлять тех, кто курит, а поощрять тех, кто не курит, и стимулировать людей к отказу от курения», — заключил он.

Ранее член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о вреде электронных сигарет.