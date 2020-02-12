Эксперты рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставрополья
- © adm-essentuki.ru
Среди городов наихудшие показатели у Железноводска. В список также попали Ессентуки и Лермонтов.
Что касается районов, то последнее место у Грачёвского. Выше расположились Труновский и Александровский, передаёт pobeda26.ru.
Лучшими признаны Предгорный, Шпаковский и Кочубеевский районы.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году.