Эксперты рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставрополья

Специалисты аналитического центра «Рейтинг.Победа26» рассказали о социально-экономическом развитии районов и округов Ставропольского края.

Среди городов наихудшие показатели у Железноводска. В список также попали Ессентуки и Лермонтов.

Что касается районов, то последнее место у Грачёвского. Выше расположились Труновский и Александровский, передаёт pobeda26.ru.

Лучшими признаны Предгорный, Шпаковский и Кочубеевский районы.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году.