В Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году

Объём финансирования региональных проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в Калининградской области в рамках нацпроекта превысил 480 млн рублей в 2019 году.

Об этом сообщает «Янтарный край».

«По итогам года все установленные для нашего региона показатели по нацпроекту фактически выполнены. Освоение средств почти стопроцентное. Небольшой остаток в 3,9% сформировался за счёт экономии на закупках», — заявил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков.

Всего в рамках нацпроекта реализуют пять региональных проектов, среди которых «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году.