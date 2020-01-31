В Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году
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Об этом сообщает «Янтарный край».
«По итогам года все установленные для нашего региона показатели по нацпроекту фактически выполнены. Освоение средств почти стопроцентное. Небольшой остаток в 3,9% сформировался за счёт экономии на закупках», — заявил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков.
Всего в рамках нацпроекта реализуют пять региональных проектов, среди которых «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году.