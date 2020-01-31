В Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году

Короткая ссылка
Объём финансирования региональных проектов по поддержке малого и среднего бизнеса в Калининградской области в рамках нацпроекта превысил 480 млн рублей в 2019 году.
В Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году
  • © Nikolay Gyngazov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Янтарный край».

«По итогам года все установленные для нашего региона показатели по нацпроекту фактически выполнены. Освоение средств почти стопроцентное. Небольшой остаток в 3,9% сформировался за счёт экономии на закупках», — заявил министр экономического развития, промышленности и торговли области Дмитрий Кусков.

Всего в рамках нацпроекта реализуют пять региональных проектов, среди которых «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить