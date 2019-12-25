Средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году

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Средневзвешенная ставка по кредитам и займам, выданным с участием Национальной гарантийной системы в 2019 году, составила 9,37% годовых (8,85% с учётом кредитов по программе субсидирования ставки, реализуемой Минэкономразвития при участии Корпорации МСП), передаёт «Газета.Ru».
Средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году
  • Pixabay

Начиная с 2016 года, объём финансовой поддержки НГС в среднем ежегодно прирастал на 53%. Среднегодовой прирост общего объёма банковского кредитования субъектов МСП составил 9,8%.

Ставки по кредитам и займам с поддержкой Корпорации МСП были в среднем на 2,9% ниже среднерыночных ставок банковского кредитования.

Как отметили в корпорации, снижение ставок по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса с участием Национальной гарантийной системы сохранится и в 2020 году.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.

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