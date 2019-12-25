Средняя ставка по кредитам для МСП в рамках Национальной гарантийной системы составила 9% в 2019 году
- Pixabay
Начиная с 2016 года, объём финансовой поддержки НГС в среднем ежегодно прирастал на 53%. Среднегодовой прирост общего объёма банковского кредитования субъектов МСП составил 9,8%.
Ставки по кредитам и займам с поддержкой Корпорации МСП были в среднем на 2,9% ниже среднерыночных ставок банковского кредитования.
Как отметили в корпорации, снижение ставок по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса с участием Национальной гарантийной системы сохранится и в 2020 году.
Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.