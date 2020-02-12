Эксперты оценили социально-экономическое развитие районов и округов Ставрополья

Эксперты аналитического центра «Рейтинг.Победа26» оценили социально-экономическое развитие районов и округов Ставропольского края.

Лучшими признаны Предгорный, Шпаковский и Кочубеевский районы.

В список также попали Советский, Новоалександровский, Изобильненский, Нефтекумский и Петровский городские округа, передаёт pobeda26.ru.

Из городов наибольшее количество баллов получили Ставрополь и Невинномысск.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о поддержке малого бизнеса в 2019 году.