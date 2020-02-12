Адвокат рассказал о деле, которое завели на экс-главу управления ФСИН

Адвокат экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в суде, Григорий Иванищев рассказал RT, что действия его подзащитного не подпадали под статью «Вымогательство».

«Доказательств, что он что-то вымогал, в материалах дела нет. К данному делу в качестве экспертов были привлечены профессора уголовно-процессуального права, которые дали суду заключение о том, что у следствия недостаточно оснований для квалификации действий Свиридова по ст. 163. И суд должен был оценить все эти материалы и принять правильное решение», — сообщил Григорий Иванищев.

Защитник подтвердил, что бывший начальник УФСИН был болен и все медицинские заключения в деле имелись.

«В Мосгорсуде заявили, что не учли и документов не было в материалах дела. Но они были. Все медицинские заключения из клиники Блохина у суда были», — заверил Иванищев.

Он также рассказал об именном пистолете Свиридова.

«Он (Свиридов) долгое время работал в МВД, выезжал в горячие точки и был награждён именным оружием. На службу во ФСИН он пришёл из МВД, но проработал там недолго, после чего ушёл на пенсию», — отметил Иванищев.

Ранее адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в Чертановском суде, рассказал о произошедшем. Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида.