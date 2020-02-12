Адвокат рассказал о деле, которое завели на экс-главу управления ФСИН

Короткая ссылка
Адвокат экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, покончившего с собой в суде, Григорий Иванищев рассказал RT, что действия его подзащитного не подпадали под статью «Вымогательство».
Адвокат рассказал о деле, которое завели на экс-главу управления ФСИН
  • РИА Новости

«Доказательств, что он что-то вымогал, в материалах дела нет. К данному делу в качестве экспертов были привлечены профессора уголовно-процессуального права, которые дали суду заключение о том, что у следствия недостаточно оснований для квалификации действий Свиридова по ст. 163. И суд должен был оценить все эти материалы и принять правильное решение», — сообщил Григорий Иванищев.

Защитник подтвердил, что бывший начальник УФСИН был болен и все медицинские заключения в деле имелись.

«В Мосгорсуде заявили, что не учли и документов не было в материалах дела. Но они были. Все медицинские заключения из клиники Блохина у суда были», — заверил Иванищев.

Он также рассказал об именном пистолете Свиридова.

«Он (Свиридов) долгое время работал в МВД, выезжал в горячие точки и был награждён именным оружием. На службу во ФСИН он пришёл из МВД, но проработал там недолго, после чего ушёл на пенсию», — отметил Иванищев.

Ранее адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в Чертановском суде, рассказал о произошедшем. Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить