СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

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Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данным следствия, днём 12 февраля в здании Чертановского районного суда города Москвы 71-летний подсудимый причинил себе смертельное ранение после оглашения приговора по уголовному делу», — заявили в СК.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли оружие, принадлежавшее погибшему.

В настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в Чертановском суде, рассказал о произошедшем.

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