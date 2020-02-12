СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«По данным следствия, днём 12 февраля в здании Чертановского районного суда города Москвы 71-летний подсудимый причинил себе смертельное ранение после оглашения приговора по уголовному делу», — заявили в СК.
Во время осмотра места происшествия следователи изъяли оружие, принадлежавшее погибшему.
В настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.
Ранее адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в Чертановском суде, рассказал о произошедшем.