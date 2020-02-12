СК возбудил дело после суицида в суде экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России возбудил дело о халатности после суицида в суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«По данным следствия, днём 12 февраля в здании Чертановского районного суда города Москвы 71-летний подсудимый причинил себе смертельное ранение после оглашения приговора по уголовному делу», — заявили в СК.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли оружие, принадлежавшее погибшему.

В настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, совершившего суицид в Чертановском суде, рассказал о произошедшем.