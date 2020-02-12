Адвокат умершего в суде экс-начальника УФСИН рассказал детали ЧП
- РИА Новости
«Это было неожиданно», — цитирует юриста РИА Новости.
По словам Котельницкого, всё произошло после оглашения приговора.
«После того как судья зачитал приговор, после слов «изменить меру пресечения» подзащитный отошёл», — отметил адвокат, добавив, что почти сразу после этого Свиридов совершил суицид.
Котельницкий также добавил, что перед заседанием он разговаривал с клиентом и ничего в его поведении не предвещало беды.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту суицида Свиридова. Инцидент произошёл в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.