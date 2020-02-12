Адвокат умершего в суде экс-начальника УФСИН рассказал детали ЧП

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Адвокат Александр Котельницкий, представлявший интересы совершившего суицид в Чертановском суде экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова, рассказал о произошедшем.
Адвокат умершего в суде экс-начальника УФСИН рассказал детали ЧП
  • РИА Новости

«Это было неожиданно», — цитирует юриста РИА Новости.

По словам Котельницкого, всё произошло после оглашения приговора.

«После того как судья зачитал приговор, после слов «изменить меру пресечения» подзащитный отошёл», — отметил адвокат, добавив, что почти сразу после этого Свиридов совершил суицид.

Котельницкий также добавил, что перед заседанием он разговаривал с клиентом и ничего в его поведении не предвещало беды.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту суицида Свиридова. Инцидент произошёл в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.

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