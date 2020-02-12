СК проводит проверку по факту суицида экс-главы управления ФСИН
Следственный комитет России начал проверку по факту суицида экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.
- © Следственный комитет Российской Федерации
Как пишет РИА Новости, следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде, где Свиридов покончил с собой.
Инцидент произошёл в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.
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