СК проводит проверку по факту суицида экс-главы управления ФСИН

Следственный комитет России начал проверку по факту суицида экс-главы управления ФСИН Виктора Свиридова.

Как пишет РИА Новости, следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде, где Свиридов покончил с собой.

Инцидент произошёл в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.