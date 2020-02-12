В Чертановском суде проверили металлодетекторы после смерти Свиридова

В пресс-службе Мосгорсуда заявили, что специалисты проверили рамки металлодетектора в Чертановском суде Москвы, где ранее скончался бывший начальник транспортного управления ФСИН Виктор Свиридов.

В пресс-службе указали ТАСС, что рамки металлодетектора были исправны и работали в штатном режиме в течение всего дня.

«Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда», — сообщили в Мосгорсуде.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России начал проверку по факту суицида Свиридова. Инцидент произошёл в зале Чертановского суда, где слушалось дело о вымогательстве.