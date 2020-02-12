Жительница Петербурга рассказала подробности о проверке вернувшейся из Китая 10-летней дочери

Жительница Санкт-Петербурга рассказала подробности о проверке 10-летней дочери, вернувшейся из КНР.

«Моя дочь Валя вместе с моей сестрой и двоюродными братьями ездила с 15 по 22 января в турпоездку в Китай. Около 19:00 30 января в дверь нашей квартиры раздался звонок. Дочка знала, что я примерно в это время возвращаюсь с работы, и на радостях, не спросив, открыла дверь. На пороге — большая группа людей в белых халатах и масках», — заявила Марина в беседе с «Петербургским дневником».

По её словам, никого из взрослых в этот момент дома не было и дочь не успела позвонить матери.

Вечером того же дня около 23:00 такая же группа специалистов пришла к сестре и племянникам Марины.

«Я позвонила в поликлинику. Главный врач подтвердил, что был такой выход по адресам, но его сотрудники якобы просто присутствовали, а все анализы брали коллеги из Роспотребнадзора», — утверждает женщина.

Она отметила, что на горячей линии Роспотребнадзора ей сказали написать заявление со ссылками на все законодательные акты, которые, по её мнению, были нарушены.

Жительница Петербурга обратилась к уполномоченному по правам ребёнка Светлане Агапитовой.

Со своей стороны, и. о. главврача поликлиники №107 Игорь Архипов сообщил, что 30 января по указанию государственного санитарного врача восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Петербургу была создана бригада из специалистов Роспотребнадзора, врача-эпидемиолога восточного филиала Центра гигиены и эпидемиологии, врача-лаборанта, врача общей практики и медсестры.

«Через дверь ребёнку были даны разъяснения о сложной эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и необходимости проведения осмотра с целью предотвращения и распространения коронавирусной инфекции. После разъяснений ребёнок самостоятельно открыл дверь, сообщив, что родителей нет дома, при этом связаться с ними по телефону не представляется возможным», — заявил Архипов.

По его словам, было решено провести медосмотр и взять биологический материал в отсутствие законных представителей.

Ранее Newinform сообщал, что в Петербурге появился межведомственный штаб по борьбе с коронавирусом.