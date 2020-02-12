В Госдуму внесли законопроект о распространении налоговой тайны на сведения о доходах физлиц

В Госдуму внесли законопроект о распространении налоговой тайны на сведения о доходах физических лиц.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов инициативы, первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Это связано с необходимостью обеспечить реализацию послания президента, которое предполагает расширение круга людей, получающих пособия», — сказал он.

По его словам, предложен механизм, по которому налоговые органы самостоятельно станут сообщать в органы соцзащиты о гражданах с низким доходом, имеющих право на новые выплаты. Как пояснил Исаев, это требует того, чтобы данные россиян были защищены.

«Поправками в Налоговый кодекс мы предлагаем распространить режим неразглашения сведений, составляющих налоговую тайну, а также особый режим хранения этих сведений и доступа к ним на данные о доходах физических лиц», — заявил он.

Также может быть введена ответственность за утрату или разглашение такой информации.

В 2019 году кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности РГУ имени Косыгина Валерий Сенков в беседе с URA.RU прокомментировал освобождение ряда категорий граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).