Салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге дадут из противотанковых пушек 1942 года

Салют в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге дадут из шести раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобороны России.

Советские артиллеристы называли ЗИС-3 «Зося», а солдаты вермахта — «трещоткой» из-за высокой скорострельности и характерного звука.

Салют начнётся в 21:00. Запланировано 30 залпов. Также ожидается фейерверк из более чем 500 салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.