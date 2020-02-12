Салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге дадут из противотанковых пушек 1942 года

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Салют в честь Дня защитника Отечества в Екатеринбурге дадут из шести раритетных 76-миллиметровых противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году.
Салют в честь 23 февраля в Екатеринбурге дадут из противотанковых пушек 1942 года
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на Минобороны России.

Советские артиллеристы называли ЗИС-3 «Зося», а солдаты вермахта — «трещоткой» из-за высокой скорострельности и характерного звука.

Салют начнётся в 21:00. Запланировано 30 залпов. Также ожидается фейерверк из более чем 500 салютных изделий «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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