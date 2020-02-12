Эксперт оценил ситуацию с нелегальной табачной продукцией в России
- РИА Новости
«Производители нелегальной табачной продукции не платят акцизы, а потому стоимость их товаров гораздо ниже, чем легальных. Поэтому люди их покупают. Естественно, с этим надо бороться всеми возможными способами, в том числе усилив контроль на российско-белорусской границе», — отметил он в беседе с ФАН.
Воронцов добавил, что нелегальная продукция не может проводиться через онлайн-кассы.
Ранее сообщалось, что в 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии.
В январе сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Калининградской области завели уголовное дело по факту производства контрафактной табачной продукции.