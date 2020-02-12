В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — приводит итоги исследования РИА Новости.

Во время анализа учитывались только продажи брендов, которые не поставляются в Россию легально. Среди них NZ, Minsk, FEST и Credo.

Как уточнили в компании, каждая пятая пачка сигарет была завезена из Белоруссии в Смоленской и Челябинской областях (22%).

В Дагестане — каждая десятая (10%). В Вологодской области доля нелегальных сигарет из Белоруссии составляет 8%, в Ивановской — 7%. В Санкт-Петербурге и Волгоградской области — 6% и 5% соответственно.

«По нашим данным, нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сказал директор по маркировке «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

По его словам, с 1 июля розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты и принимать товар по электронным накладным.

С 1 января в России выросли ставки акцизов на табак. Как писала газета «Известия» со ссылкой на экспертов, цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти на 20—25%.