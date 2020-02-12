В Крыму завели дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам

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В Крыму завели уголовное дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам.
В Крыму завели дело по факту предоставления неликвидных квартир детям-сиротам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Подозреваемый — и. о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи.

Как заявила старший помощник руководителя ГУ СК России по региону Ольга Постнова, за счёт бюджетных средств было закуплено 25 квартир в доме по шоссе Героев Сталинграда, не отвечавших санитарно-эпидемиологическим требованиям и не обеспеченным газоснабжением и отоплением.

Ключи жильцам были выданы 30 января 2020 года. Нарушения законодательства выявлены в ходе мониторинга материалов СМИ. Следователи организовали процессуальную проверку, которая по указанию главы СК России Александра Бастрыкина была взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.

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