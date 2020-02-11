В Керчи проверяют сообщения о нарушении прав детей-сирот при предоставлении квартир
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
По её словам, в СМИ появились данные о том, что в начале года детям-сиротам вручили ключи от жилья в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда, но вселиться в квартиры они не могут, поскольку там нет отопления и имеется ряд недостатков.
«В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям», — уточнила Постнова.
Также планируется установить должностных и других уполномоченных лиц, отвечавших за этот процесс. Ход проверки находится на личном контроле руководства управления.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.