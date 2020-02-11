В Керчи проверяют сообщения о нарушении прав детей-сирот при предоставлении квартир

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Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю начало процессуальную проверку информации о нарушении прав детей-сирот при предоставлении квартир в Керчи.
В Керчи проверяют сообщения о нарушении прав детей-сирот при предоставлении квартир
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.

По её словам, в СМИ появились данные о том, что в начале года детям-сиротам вручили ключи от жилья в новом многоэтажном доме по шоссе Героев Сталинграда, но вселиться в квартиры они не могут, поскольку там нет отопления и имеется ряд недостатков.

«В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются обстоятельства предоставления детям-сиротам жилых помещений, их техническое состояние, соответствие всем необходимым нормам и требованиям», — уточнила Постнова.

Также планируется установить должностных и других уполномоченных лиц, отвечавших за этот процесс. Ход проверки находится на личном контроле руководства управления.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело по итогам проверки жилья для сирот.

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