Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

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Анна Лушникова
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал RT проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если машина не приезжала на пункт ТО или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
  • РИА Новости

«Если говорить в целом о проблеме некачественного техосмотра или ТО, который люди не проходят, но получают диагностические карты, это явление на сегодняшний день очень сильно распространено. Надо понимать, что такая ситуация рано или поздно повлияет на безопасность дорожного движения. Конечно, количество ДТП по причине неисправности автомобиля несоизмеримо мало в общей статистике. Тем не менее очевидно, что необходимо принимать меры. В данном случае подобное постановление вполне понятно», — считает Канаев.

Тем не менее эксперт отметил, что ГИБДД на данный момент «не имеет никакой возможности понять, насколько диагностическая карта является подлинной».

По его словам, автовладельцы не обязаны возить с собой диагностические карты, «все получают страховые полисы, а они уже никакого отношения к ГИБДД не имеют».

«Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику. Что касается общественного и грузового транспорта, мы предлагаем передать ТО в ГИБДД. С личным транспортом нужно вообще отменить обязательную диагностическую карту и ввести добровольную с соответствующей системой бонусов. Чисто профилактически это было бы намного эффективней», — сказал он.

Как сообщалось ранее, ГИБДД может получить право аннулировать результаты незаконного техосмотра. Соответствующие сведения предполагается передавать страховщикам.

В проекте постановления правительства отмечается, что действия страховщиков после получения информации об аннулировании карты в документе не описаны.

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