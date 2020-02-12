Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.

«Заявления относительно того, что Советский Союз оккупировал сам себя, а именно так их можно квалифицировать, — это показатель того, что... официальная Варшава заигралась», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она добавила, что, к сожалению, подобное будет повторяться.

«Но нам есть чем ответить», — заявила официальный представитель МИД России.

Ранее Захарова сказала, что Польша начала масштабную дезинформационную кампанию против России по теме Второй мировой войны.

Посольство России в Германии также прокомментировало статью посла Польши в ФРГ Анджея Пшилебского для газеты Märkische Oderzeitung, в которой он обвинил СССР в равной с Третьим рейхом ответственности за развязывание Второй мировой войны. Также Пшилебский в статье отметил, что якобы не СССР, а западные союзники «внесли решающий вклад в завершение войны».

В диппредставительстве заявили, что с приближением 75-й годовщины Победы польский исторический ревизионизм стремительно набирает обороты.