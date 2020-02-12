Роспотребнадзор предупредил о вреде употребления снюса

Употребление снюса (некурительной никотиносодержащей смеси) приводит к развитию рака полости рта, а также разрушению зубов. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Безвредность снюса — опаснейшее заблуждение! Употребление бездымного табака — доказанная причина развития рака полости рта, рака поджелудочной железы, рака пищевода, и рака лёгких. Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупредили, что потребители снюса получают гораздо больше никотина, чем курильщики обычных сигарет.

«Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь всё равно поступает большое количество этого никотина», — добавили в ведомстве.

Специалисты утверждают, что никотиносодержащие смеси не помогают бросить курить.