В Госдуме назвали серьёзной проблему употребления снюсов
- РИА Новости
По его словам, ситуация с употреблением и продажей снюса является очень серьёзной.
«На экспертном совете в прошлом году я предлагал приостановить продажу жевательных табакосодержащих и никотиносодержащих смесей и дать поручение Роспотребнадзору и МВД прекратить их продажу», — сказал Огуль.
Депутат отметил, что в настоящее время комитет «занимается этой проблемой».
«Также внесён законопроект о запрете продажи несовершеннолетним подобных смесей», — добавил он.
Ранее стало известно, что в России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов.
В декабре в Госдуму был внесён законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса.