В Госдуме назвали серьёзной проблему употребления снюсов

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT заявление главного внештатного нарколога Министерства здравоохранения России Евгения Брюна о том, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

По его словам, ситуация с употреблением и продажей снюса является очень серьёзной.

«На экспертном совете в прошлом году я предлагал приостановить продажу жевательных табакосодержащих и никотиносодержащих смесей и дать поручение Роспотребнадзору и МВД прекратить их продажу», — сказал Огуль.

Депутат отметил, что в настоящее время комитет «занимается этой проблемой».

«Также внесён законопроект о запрете продажи несовершеннолетним подобных смесей», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов.

В декабре в Госдуму был внесён законопроект о почти пятикратном увеличении штрафов за торговлю аналогами насвая и снюса.