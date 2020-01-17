В России зафиксировали первую смерть из-за употребления снюсов 

Главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн заявил, что в России зафиксирован первый случай смерти от употребления некурительных никотиносодержащих смесей.

Брюн рассказал, что в последнее время в России наблюдается вспышка потребления никотиносодержащих конфет, жвачек и другой продукции.

«Это вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть», — сказал он.

По его словам, государство «очень быстро среагировало на эту угрозу».

Специалист напомнил, что в некоторых регионах запретили продажу подобных веществ.

Ранее RT ознакомился с первым разработанным и принятым в России ГОСТом для жевательного табака.