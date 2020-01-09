В России появился ГОСТ для жевательного табака

Короткая ссылка
Александра Рыкова
В России впервые разработан и принят ГОСТ для жевательного табака. RT ознакомился с текстом стандарта.
В России появился ГОСТ для жевательного табака
  • © РИА Новости

С 1 января 2020 года в России вступил в силу ГОСТ для жевательного табака. В тексте стандарта прописаны основные требования к содержанию и упаковке этого табачного изделия.

В частности, в ГОСТе перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав жевательного табака. К ним относятся табачное сырьё, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке жевательного табака также должна содержаться информация об изготовителе и составе, а также маркировка «18+».

Кроме того, должна быть предупредительная надпись о вреде табачного изделия: «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».

Как прописано в ГОСТе, данное указание должно быть размещено в чёрной рамке.

Как рассказали RT во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий (организация — разработчик стандарта), одна из целей ГОСТа — отличать жевательный табак от снюса. Это табачное изделие похоже на жевательный табак по упаковке и способу употребления, который запрещён к продаже в России.

«Табак сосательный (снюс) запрещён для реализации на территории Российской Федерации, но по способу употребления и упаковке этот табак схож с табаком жевательным. Поэтому разработка национального стандарта на табак жевательный позволит проводить идентификацию данного вида продукции», — рассказали RT в НИИ.

Ранее в России предложили ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить