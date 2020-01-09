В России появился ГОСТ для жевательного табака

В России впервые разработан и принят ГОСТ для жевательного табака. RT ознакомился с текстом стандарта.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу ГОСТ для жевательного табака. В тексте стандарта прописаны основные требования к содержанию и упаковке этого табачного изделия.

В частности, в ГОСТе перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав жевательного табака. К ним относятся табачное сырьё, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке жевательного табака также должна содержаться информация об изготовителе и составе, а также маркировка «18+».

Кроме того, должна быть предупредительная надпись о вреде табачного изделия: «Это табачное изделие вредит вашему здоровью».

Как прописано в ГОСТе, данное указание должно быть размещено в чёрной рамке.

Как рассказали RT во Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий (организация — разработчик стандарта), одна из целей ГОСТа — отличать жевательный табак от снюса. Это табачное изделие похоже на жевательный табак по упаковке и способу употребления, который запрещён к продаже в России.

«Табак сосательный (снюс) запрещён для реализации на территории Российской Федерации, но по способу употребления и упаковке этот табак схож с табаком жевательным. Поэтому разработка национального стандарта на табак жевательный позволит проводить идентификацию данного вида продукции», — рассказали RT в НИИ.

Ранее в России предложили ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая.