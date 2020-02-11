В ОНК рассказали о личности участника розыгрыша про коронавирус в Москве

Участник видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы Кароматулло Джаборов, которого отправили под арест, является гражданином Таджикистана и живёт в Москве семь лет, ранее он работал продавцом в магазине, а недавно решил стать видеоблогером.

Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

По его словам, Джаборов находится в ИВС ЮЗАО Москвы и говорит, что не понимает причин своего задержания, а от происходящего с ним «психически нехорошо себя чувствует» и намерен обжаловать арест.

«Он нам заявил, что не понимает причин возбуждения уголовного дела и самой жёсткой меры пресечения в виде содержания под стражей. Он утверждает, что в субботу, 8 февраля, после телефонного звонка из полиции сам пришёл в отделение, не пытался скрыться, что в Москве у него много родственников, у которых он мог бы жить во время следствия. Но суд не принял это во внимание, и от этого он сходит с ума, так выразился Джаборов», — рассказал Иванов.

Джаборов сообщил, что является гражданином Таджикистана, в Москве живёт семь лет, время от времени выезжая на родину. В столице он работал кассиром и продавцом в магазине, а недавно решил начать карьеру видеоблогера.

«Джаборов говорит, что до съёмок злосчастного ролика про коронавирус он несколько раз проводил опросы москвичей, которые называет социологическими… И ролику про вирус, по словам арестанта, предшествовал опрос. Он говорит, что спрашивал москвичей, боятся ли они новой болезни и почему не носят маски, а опрошенные смеялись и говорили, что им безразлично всё это», — отметил Иванов.

Как рассказал член ОНК, Джаборов признался, что, «снимая свой ролик, не исключал возможности паники».

«Поэтому вагон метро выбирал, в котором не было стариков и детей, и хотя молодые люди тоже испугались, свои действия преступлением он не считает и просит отпустить его, ссылаясь ещё и на то, что его гражданская жена за несколько дней до ареста родила ребёнка, которого он даже не успел увидеть», — добавил Иванов.

2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от «Полежаевской» до «Улицы 1905 года», молодой человек упал, имитируя внезапный приступ, при этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Видео произошедшего было размещено в интернете.

Позднее в отношении Джаборова было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России «Хулиганство». Свою вину подозреваемый не признал.

10 февраля суд отправил Джаборова под арест.