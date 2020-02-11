В Удмуртии на поддержку здоровья планируется выделить 90,3 млн рублей

Министр финансов Удмуртии Станислав Евдокимов заявил о планах направить на поддержку жизни и здоровья жителей республики 90,3 млн рублей.

Как сообщает ИА «Удмуртия», речь идёт о лекарственном обеспечении, мероприятиях по профилактике ВИЧ-инфекции, проведении дородовой диагностики, обеспечении детей из малообеспеченных семей молочными смесями, устранении кадрового дефицита в отрасли здравоохранения.

В том числе в рамках поручения главы Удмуртии Александра Бречалова на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан дополнительно направят 25 млн рублей, на обеспечение детей молочными смесями — 9,6 млн рублей, а на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи — 7,6 млн рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Томской области выделят более 1,2 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами в 2020 году.