Диетолог дала рекомендации по выбору колбасы

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, на что обращать внимание при выборе колбасы. По мнению эксперта, в первую очередь важен внешний вид.
Диетолог дала рекомендации по выбору колбасы
  • © Bodo Schackow/ZB
  • globallookpress.com

«Она должна быть не рыхлой, а, наоборот, однородной. Хорошая колбаса не может быть чрезмерно розовой или красной. Чем менее она розовая, тем меньше в ней нитрита натрия. Также колбаса должна быть упругой и хорошо сгибаться», — пояснила Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, жир, присутствующий в колбасе, должен быть светлым, при этом колбаса не должна отходить от оболочки.

Как добавила специалист, также стоит обратить внимание на состав продукта и отсутствие в нём мяса механической обвалки.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News оценила вред красного мяса для сердечно-сосудистой системы.

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