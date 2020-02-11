В Севастополе суд вынес приговор по делу о массовом отравлении детей в лагере

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Балаклавский районный суд вынес приговор бывшему директору лагеря «Ласпи» по делу о массовом отравлении детей.
В Севастополе суд вынес приговор по делу о массовом отравлении детей в лагере
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Директор ДОЦ «Ласпи» не признала себя виновной», — заявили в пресс-службе суда.

Там отметили, что всестороннее исследование доказательств позволило сделать однозначный вывод о доказанности вины и назначить наказание с учётом тяжести преступления, смягчающих и отягчающих обстоятельств в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

В июне 2018 года в лагере произошло массовое отравление детей. Потерпевшими признаны 21 ребёнок и семь работников центра.

URA.RU сообщало, что названы причины вспышки сальмонеллёза среди воспитанников детсада в Ханты-Мансийске.

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