«Росконтроль» проверил качество куриного филе

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Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование куриного филе популярных торговых марок.
«Росконтроль» проверил качество куриного филе
  • ©roscontrol.com

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, специалисты проверили филе шести брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

По итогам проверки в образцах «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье» был обнаружен энрофлоксацин, в курином филе «Латифа халяль» зафиксировано остаточное содержание сульфадимезина.

В продукции брендов «Первая свежесть», «Ржевское подворье» и «Каждый день» в процессе исследования было обнаружено наличие микробов.

В результате лучшим куриным филе была признана продукция марки «Ярославский бройлер» и товар компании «Мираторг».

Ранее НСН сообщала, что специалисты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом.

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