«Росконтроль» проверил качество куриного филе

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провёл исследование куриного филе популярных торговых марок.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации, специалисты проверили филе шести брендов: «Первая свежесть», «Ржевское подворье», «Ярославский бройлер», «Латифа халяль», «Каждый день» и «Мираторг».

По итогам проверки в образцах «Каждый день», «Мираторг», «Ржевское подворье» был обнаружен энрофлоксацин, в курином филе «Латифа халяль» зафиксировано остаточное содержание сульфадимезина.

В продукции брендов «Первая свежесть», «Ржевское подворье» и «Каждый день» в процессе исследования было обнаружено наличие микробов.

В результате лучшим куриным филе была признана продукция марки «Ярославский бройлер» и товар компании «Мираторг».

Ранее НСН сообщала, что специалисты «Росконтроля» проверили качество вареников с творогом.