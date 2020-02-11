В Татарстане планируют рекультивировать девять свалок

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В Татарстане намерены рекультивировать девять свалок, заявил глава республиканского Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов на коллегии Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.
В Татарстане планируют рекультивировать девять свалок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Для ускорения работы предложено сформировать рабочую группу для подготовки техзадания по рекультивации полигонов.

У всех девяти закончилось действие лицензии, из-за чего коммунальщикам пришлось организовать вывоз в другие районы.

Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.

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