В Татарстане планируют рекультивировать девять свалок
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Для ускорения работы предложено сформировать рабочую группу для подготовки техзадания по рекультивации полигонов.
У всех девяти закончилось действие лицензии, из-за чего коммунальщикам пришлось организовать вывоз в другие районы.
Ранее исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член Общественной палаты России Светлана Разворотнева в беседе с НСН оценила тарифы на вывоз твёрдых отходов.